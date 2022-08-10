بعين ساهرة نهارًا وليلًا، تواصل الجهات الأمنية بالإدارة العامة للمرور جهودها في تيسير الحركة في المناطق المتأثرة بغزارة الأمطار التي هطلت بعدة مناطق متفرقة في المملكة.

تنظيم الحركة وسط غزارة الأمطار

ونشرت الإدارة العامة للمرور، لقطات لمجهودات رجال المرور في تنظيم الحركة ومتابعتها في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة.

وظهر رجال المرور وهم يرتدون الزي الواقي من الأمطار وملتزمين بارتداء الكمامات، خلال تنظيم العملية المرورية، وسط جهود مستمرة لتسهيل حركة المركبات والسير من أجل تعزيز السلامة.

وقالت المرور في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” “سعيًا لتعزيز السلامة المرورية في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة؛ رجال المرور يقفون على تنظيم حركة السير ومتابعتها”.

وخلال الأيام الماضية، تواجد رجال المرور بشكل مكثف باذلين الجهد من أجل تيسير الحركة المرورية كالعادة وسط هطول الأمطار الغزيرة.

خطورة عبور الأودية

وكانت الإدارة العامة للمرور حذرت أيضًا في وقت سابق من خطورة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، مؤكدة أن هذه الممارسات تعد مخالفة تستوجب العقوبة.

وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”: “عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية”.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن عقوبة مرور الأودية والشعاب أثناء جريانها، تتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال.