تستعد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإجراء تمرين قطع الرأس الذي يستهدف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بشكل غير مباشر في أول مناورة عسكرية مشتركة منذ خمس سنوات.

تمرين قطع الرأس

وذكر موقع “ذا ديلي بيست” الأمريكي أن القوات المشتركة ستنفذ ما يصفه العسكريون بـ”سلسلة القتل”، التي تستهدف الصواريخ والمواقع النووية في كوريا الشمالية، بالإضافة إلى القواعد اللازمة للتزود بالوقود وإعادة التسليح.

وأضاف، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المناورات ستبلغ ذروتها في تمرين “قطع الرأس”، حيث ستتدرب القوات على “غزو هيكل القيادة في كوريا الشمالية والتخلص من الزعيم كيم جونغ أون“.

وتابع: “على الرغم من أنها مجرد تمارين، إلا أنه المؤكد أن كيم سيأخذها على محمل شخصي كما فعل في سبتمبر 2017، عندما أمر بإجراء التجارب النووية السادسة بعد مناورات مشابهة بين واشنطن وسيول”.

زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي

وفي وقت سابق قال كيم يونغ أون، إن بلاده “مستعدة لتعبئة” ردعها النووي في أي مواجهة عسكرية مقبلة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وفي خطاب كيم الأخير الذي ألقاه في مناسبة الهدنة التي أنهت القتال في الحرب الكورية المعروفة بـ”يوم النصر” في الشمال، قال إن القوات المسلحة للبلاد “مستعدة” لأي أزمة.

وأضاف كيم في خطابه بحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية أن “الرادع النووي لبلدنا على أهبة الاستعداد أيضا لتعبئة قوته المطلقة بدقة وسرعة بما يتناسب مع مهمته”.