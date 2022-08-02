أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المسجلة بمدن المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر، إن كلاًّ من عرعر وسكاكا ورفحاء سجلت اليوم أعلى درجة حرارة بـ 44 درجة مئوية، فيما تسجل أبها والباحة أدنى درجات حرارة بـ 17 مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، أن درجة الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: عرعر وسكاكا ورفحاء 44 درجة مئوية يليها كل من المدينة المنورة والعلا وحفر الباطن 42، فيما تسجل حائل 41، أما تبوك ومكة المكرمة والدمام وبريدة والأحساء 40.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى فجاءت على بعض المدن كالتالي: أبها والباحة 17 درجة مئوية، فيما سجلت الطائف وطريف والقريات 22، وبيشة 23، والوجه ونجران 24.

الطقس المتوقع اليوم

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير ، جازان، وأجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.

وأشار إلى أن هناك فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.