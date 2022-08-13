كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم السبت، على مدن المملكة.

وقال المركز في تقريره إن الأحساء سجلت اليوم أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، فيما سجلت أبها والباحة أدنى درجات بـ18 مئوية.

الحرارة العظمى

وأوضح المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء سجلت 45 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والدمام ووادي الدواسر وحفر الباطن والخرج بـ 44 مئوية، ثم تأتي كل من الرياض وبريدة والعلا بـ43، ثم المجمعة والدواومي وشرورة ورفحا بـ42.

الحرارة الصغرى

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ18 مئوية، فيما سجلت القريات 20، وطريف 21، وتبوك وحائل ونجران 27 مئوية.

الطقس المتوقع اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول ومصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك جنوب مناطق تبوك، حائل، الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادوي الدواسر).