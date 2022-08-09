اشتكى عدد من مستخدمي موقع تويتر حول العالم من مشكلة حالت بينهم وبين تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

وأثناء محاولة الولوج إلى الحساب تظهر رسالة خطأ “Something went wrong. Try reloading”. فيما فشل المستخدمون الذين سبق لهم التسجيل قبل التعطل في الوصول إلى أية تغريدات جديدة أو البحث في أرشيف التغريدات.

ونصح المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد: “مشاكل عامة حاليًّا في تويتر عند أغلب المستخدمين.. لا تسجل خروج وانتظر”.

تويتر يقاضي إيلون ماسك لإتمام صفقة الاستحواذ:

يأتي هذا فيما تقاضي الشركة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بعد تراجعه عن إتمام صفقة الاستحواذ على الشركة بقيمة 44 مليار دولار، دون إبداء أسباب تراجعه.

وقال كبير المستشارين في MAG للاستشارات، أيمن البناو، في مقابلة مع “العربية”: إن إلغاء الصفقة يعود كما هو معلن إلى موضوع الحسابات المزيفة، لكن بالنظر إلى احتمالية الأسباب، فإنه من الممكن أن يكون وراء ذلك فرصة لإعادة التفاوض في ظل انخفاض الأسواق، أو خطوة مخطط لها من البداية، مرجحًا أن ماسك واجه تحديات بالتمويل.

وأضاف البناو أن القضية قائمة على عدم جدية ماسك بالصفقة، والتي تم تفسيرها بأنه لم يتخذ الخطوات اللازمة للاقتراض، كما أن أسلوبه غير التقليدي في تويتر ساهم في انخفاض سهم الشركة، فضلًا عن عدم حضوره اجتماعات الشركة.