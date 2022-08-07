أطلقت منصة “بلدي” خدمة الحصول إلكترونياً على شهادة تأهيل منشآت نقل الأثاث المستعمل والأجهزة الكهربائية، ومنشآت مكافحة آفات الصحة العامة، التي تهدف إلى ضمان كفاءة المنشآت العاملة في هذه الأنشطة وتحقيق المنافسة العادلة في السوق وزيادة الثقة في هذه المنشآت، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة والتحقق من إمكانيات مقدمي الخدمة في تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة.

إجراءات تأهيل المنشآت:

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن المنشآت الحاصلة على شهادة التأهيل في هذه الأنشطة ستُسجل ضمن القوائم المعتمدة على موقع الوزارة، ما يسهم في زيادة موثوقيتها واختصاصها في تقديم الخدمات للراغبين بالحصول على الخدمة عبر التواصل معهم بشكل مباشر، لافتة إلى أن إجراءات تأهيل المنشآت تتم بشكل إلكتروني من خلال بوابة تصنيف مقدمي خدمات المدن على منصة “بلدي”، وذلك بالدخول على خدمة طلب التأهيل لتقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة وتعبئة الحقول ورفع جميع المستندات المطلوبة للتأهيل، مؤكدة على أن الخدمة ستكون متطلباً أساسياً لإصدار الرخصة.

تحول رقمي:

وتأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحولاً رقميًا في المجالات كافة، تعزيزًا لجهود الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وأتمتة جميع خدمات المنظومة لتكون أكثر سهولة وفاعلية، وتحقيق مستهدفات الوزارة الإستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني وفقَ منظومة رقمية مستدامة تهدف للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة توفر حياة مزدهرة للعملاء، وتطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.

ويمكن للراغبين بالحصول على خدمة التأهيل ومعرفة المزيد من التفاصيل زيارة الرابط هنا.