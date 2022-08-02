أعلن بنك الجزيرة عن تحقيق صافي ربح 257.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2022، بارتفاع 2.6 % عن نفس الربع من 2021.

وأوضح البنك، في بيان له على “تداول”، أن السبب في ارتفاع الأرباح، يعود لانخفاض مصاريف العمليات بنسبة 14 % جراء انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان، قابله ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الإيجارات والمباني.

توزيع الأرباح

من جهته وافق مجلس إدارة بنك الجزيرة على توزيع 328 مليون ريال أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2022، بواقع 0.40 ريال للسهم بعد خصم الزكاة.

تاريخ توزيع الأرباح

وأوضح البنك، أن الأحقية ستكون لمالكي الأسهم بنهاية تداول الأحد 7 أغسطس، والمقيدين في “إيداع” بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع الاثنين 15 أغسطس.