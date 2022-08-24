أعلنت شركة بن داود القابضة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2022م.

عدد الأسهم المستحقة:

ولفتت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، إلى أن إجمالي المبلغ الموزع 102.87 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 114,300,000 ،أما حصة السهم من التوزيع 0.9، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %9.

وتابعت بن داود القابضة أن توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بالشركة بنهاية تداول يوم الأحد 11 / 09 / 2022م الموافق 15 / 02 / 1444هـ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

معلومات إضافية:

وأضافت الشركة أن التوزيعات النقدية التي سيتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي للمقيم ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة (5%) وذلك طبقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية، وسيتم توزيع الأرباح من خلال التحويلات المباشرة إلى حسابات البنوك المحلية المرتبطة بمحافظ المساهمين.