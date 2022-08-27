يقترب الطلاب أخيرًا من العودة للدراسة في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، حيث من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 1444 بعد غد الأحد، حسبما حددت وزارة التعليم.

استعدادات المدارس المكثفة:

وعلى قدم وساق، تبذل المدارس جهودًا مكثفة من أجل عودة الدراسة لعام 1444، حيث استعدت مدارس المملكة لاستقبال الطلاب والطالبات تحت شعار “العالم ينتظرك”، وذلك بوضع الجداول الخاصة بالدراسة، وتجهيز الهدايا للطلاب من أجل شعورهم بالبيئة التعليمية التي تعتبر جاذبة ومحفزة لهم في هذا العام الجديد.

ونشر عدة مدارس، صورًا لجانب استعداداتها لاستقبال طلابها يوم الأحد المقبل، بتجهيز الهدايا الخاصة للطلاب بشكل جميل ومميز، فضلًا عن مواصلة تسليم الكتب للطلاب بجميع مراحلها، تحت شعار “نواصل التميز ونسعى لبناء مستقبلنا”.

فيما لا يزال وسم “العودة للدراسة” يتصدر موقع “تويتر”، وذلك مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 1444.

ودشن المغردون على موقع “تويتر”، وسم العودة للدراسة، مع تجهيز أولياء الأمور والطلاب احتياجات العام الدراسي 1444.

وتمنى المغردون للطلاب والعائدين إلى الدراسة أن يكون عامهم حميدًا جديدًا مليئًا بالنشاط والتميز، فيما نصح آخرون بأهمية النوم الجيد قبل ساعات العودة للمدرسة من أجل الاستيقاظ باكرًا.

كما دعا مغرد آخر إلى أن من الضروري أن يرافق الطلاب روتينًا جديدًا وتهيئتهم نفسيًّا مع اقتراب العودة للمدرسة، خاصة بعد أيام طويلة قضاها الطلاب والأطفال في الإجازة ما قد يصبح من الصعب التأقلم.

وأثنى آخرون بعودة الكوادر الإدارية إلى المدارس قبل الطلاب والمدرسين، حيث يكون هناك تهيئة واستعداد للعام الدراسي.

بدء الدراسة أول صفر:

وفي التقويم الدراسي 1444، من المقرر أن تبدأ الدراسة في 28 أغسطس 2022م الموافق 1 صفر من عام 1444هـ.

3 فصول دراسية:

وتم تقسيم العام الدراسي، وفقًا للتقويم الدراسي للعام الجديد 1444هـ، إلى ثلاثة فصول دراسية كالتالي:

الفصل الدراسي الأول

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر الهجري لعام 1444هـ الذي يوافق بالتقويم الميلادي يوم 28 أغسطس 2022م.

ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول 30 من شهر ربيع الآخر، أي يوم 24 نوفمبر 2022م.

الفصل الدراسي الثاني

فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 10 جمادى الأولى الموافق 4 ديسمبر لعام 2022م.

وينتهي الفصل الدراسي الثاني في 10 شعبان 1444هـ أي 2 مارس 2023م.

الفصل الدراسي الثالث

وبشأن الفصل الدراسي الثالث كما ذكر التقويم الدراسي لعام 1444، فمن المقرر أن يبدأ في 20 شعبان 1444هـ الذي يوافق 12 مارس 2023م.

وينتهي الفصل الدراسي الثالث ومعه العام الدراسي في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ أي يوم 22 يونيو 2023م.