قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تدخلت في شؤون بلاده الداخلية وتسعى لفرض هيمنتها على العالم.

وأشار، خلال “المنتدى العسكري التقني” في موسكو، إلى أن واشنطن تثير الأزمات كما تفعل حاليا في تايوان، مشدداً على أن الغرب يحاول نشر الفقر وتصدير الأزمات للدول الأخرى.

الرئيس الروسي نوه إلى أن مفاهيم العولمة وأحادية القطب باءت بالفشل، والنظام العالمي أحادي القطب أصبح في طي النسيان، مشدداً على أن “عالم متعدد الأقطاب يفتح المجال للتصدي لكل التحديات والنزاعات والإرهاب”.

موقف روسيا والصين

وأضاف بوتين أن روسيا والصين لن تسمحا بانتهاك سيادتهما وتكافحان الهيمنة الغربية. كما قال إن الغرب يسعى إلى إقامة حلف مشابه للناتو في منطقة المحيط الهادي.

من جهته، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن العالم يمر بلحظات أسوأ من فترة الحرب الباردة. وأشار إلى أن حلف الناتو توسع إلى حدود روسيا قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، مضيفاً أن الغرب يزود أوكرانيا بالأسلحة وخصص أموالا ضخمة لإطالة الحرب.

وشدد شويغو على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق أهدافها، مضيفاً بالقول: قواتنا تدمر راجمات الصواريخ الغربية في أوكرانيا.

أوكرانيا تستخدم الأسلحة الغربية

وزير الدفاع الروسي أشار إلى أن أوكرانيا تستخدم الأسلحة الغربية تحت إشراف كامل من خبراء عسكريين غربيين، مضيفا: حلف الناتو بات أكثر عدوانية وكان يهدف لزيادة قواته على حدود روسيا.

ونوه المسؤول العسكري الروسي بأن بلاده لن تستخدم أسلحة نووية أو دمار شامل في أوكرانيا، مشدداً على أن روسيا تواجه قوات غربية مشتركة في أوكرانيا.

وقال شويغو إن العمليات العسكرية الأوكرانية تتم بإشراف أميركي وبريطاني.