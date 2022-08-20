انفرد الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد فوزه الكبير مساء الجمعة على نادي سموحة بخماسية مقابل هدف في الجولة الـ31 من بطولة الدوري لموسم 2021/ 2022.

بيراميدز يستفيق في الشوط الثاني:

فريق المدرب اليوناني تاكيس جونياس بدأ الضغط سريعًا ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب المغربي وليد الكرتي في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وبعدها بـ 9 دقائق تمكن مروان حمدي من إحراز الهدف الوحيد لنادي سموحة السكندري في الدقيقة الـ12.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

عبدالله السعيد نجم المباراة:

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل فريق المدرب جونياس ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالله السعيد من تصويبة قوية بالدقيقة الـ53، ثم عاد عبدالله السعيد وسجل الهدف الثالث لفريق الأهرام بالدقيقة الـ75 من تصويبة قوية ثانية.

وبحث سموحة عن تقليص الفارق بالهدف الثاني لكن الجنوب إفريقي فخري لاكاي أضاف الرابع لـ بيراميدز من ركلة جزاء بالدقيقة الـ83.

ثم اختتم فخري لاكاي خامس الأهداف لفريق الأهرام بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد صادق في الدقيقة الـ92.

وأصبح رصيد فريق الأهرام بعد الفوز 68 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن نادي الزمالك المتصدر، وبفارق 5 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.