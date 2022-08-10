أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعتبر مبررة.

لا أحد فوق القانون

وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة “إن بي سي” الأمريكية، إنه لا يوجد أحد في الولايات المتحدة فوق القانون – ولا حتى الرئيس السابق.

وأضافت “نحن نؤمن بسيادة القانون. هذا ما تدور حوله بلادنا فلا شخص فوق القانون”.

تفاصيل مداهمة منزل ترامب

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن فجر الثلاثاء، أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالية قد داهموا وفتشوا منزله بمار أيه لاغو بولاية فلوريدا.

وقال ترامب: “منزلي الجميل بمار أيه لاغو في بالم بيتش بفلوريدا، يخضع حاليًا للحصار والمداهمات من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

ووصف ترامب هذه المداهمة على منزله بأنها مفاجئة وغير ضرورية أو مناسبة، لافتًا إلى أن ذلك جاء بعد العمل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

كما يعتقد ترامب أن عملية التفتيش التي جرت في فلوريدا بمثابة مؤامرة مدبرة من خصومه الديمقراطيين، لا سيما أنه يلمح لاحتمال ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة سنة 2024.

تعليق البيت الأبيض

من جانبه، علق البيت الأبيض، على واقعة تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترامب، قائلا إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، إن بايدن لم يكن على علم مسبق باقتحام منزل ترامب، مشيرا إلى أنه علم بالقضية من خلال وسائل الإعلام.

وأوضحت: “وزارة العدل تجري تحقيقات بشأن ترامب بشكل مستقل، وبالتالي لا يمكن التعليق على أي تحقيق مستمر”.

وتابعت: “الرئيس بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل”.

فيما كذب ترامب البيت الأبيض على منصته الخاصة، قائلا إن بايدن كان على علم بمداهمة منزله.