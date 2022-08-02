في أول تصريح لها بعد زيارتها المثيرة للجدل إلى تايوان تعهدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي باستمرار دعم واشنطن لتايبيه.

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي #بيلوسي تصل إلى #تايوان ووفد رسمي تايواني في استقبالها#العربية pic.twitter.com/EILtfzdrHN — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 2, 2022

وقالت المسؤولة الأمريكية في تصريحات فور هبوط طائرتها في مطار تايبيه رغم التحذير الصيني: زيارتي إلى تايوان لا تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن دعم أمريكا لشعب تايوان أكبر من أي وقت مضى.

وصول نانسي بيلوسي إلى تايوان

وأظهرت لقطات فيديو هبوط الطائرة الأمريكية في الرحلة التي لم يتم تأكيدها أو نفيها رغم تحذير بكين من خطورة إقدام واشنطن على هذه الخطوة.

وفي أول رد فعل رسمي قالت الخارجية الصينية تعقيبًا على زيارة بيلوسي إن النهاية لن تكون جيدة للأمريكيين.