سيدخل ناديا الهلال والاتحاد الموسم الجديد بأزمتين، بعدما كسب نادي النصر قضيتيه ضد الناديين المتعلقتين بالمغربي عبدالرزاق حمدالله ومحمد كنو.

كيف سيتضرر الهلال والاتحاد بسبب النصر؟

وكانت غرفة فض المنازعات قررت في مايو الماضي إيقاف كنو 4 أشهر ومنع الهلال من تسجيل الصفقات لفترتين حتى صيف 2023، ورُفض طلب الهلال من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي بتعليق العقوبة أو إيقافها ليتسنى له قيد الصفقات الجديدة.

كذلك قررت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف حمدالله 4 أشهر وتغريم نادي الاتحاد نصف مليون ريال وتغريم حمدالله وحامد البلوي إداري الاتحاد 600 ألف ريال على خلفية تفاوضه مع اللاعب المغربي دون علم النصر في سبتمبر الماضي.

الهلال أصبح الآن مجبرًا على الحفاظ على لاعبيه تحضيرًا للموسم الجديد حيث يخشى الهلال تعرض لاعبيه لغيابات بسبب الإصابات أو البطاقات الملونة مما يؤثر سلبًا على مشوار الفريق في الدوري الجديد.

الاتحاد أيضًا في أزمة حيث سيُغرم النادي ماليًا بقيمة مليون و 100 ألف ريال تُدفع لـ النصر أيضًا سيفقد الاتحاد لاعبه المغربي حمدالله في أول 9 جولات من الدوري بالموسم الجديد، حيث تكون العودة في الثاني من ديسمبر.