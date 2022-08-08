أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى 44 بينهم 15 طفلاً، و4 سيدات، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة المصابين إلى 360.

وقد تعرض قطاع غزة لقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجدد خلال ثلاثة أيام، وسط محاولات مصرية لتهدئة الأوضاع وعدم تصعيد الموقف.

مواجهات في رام الله

كما وقعت مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومحتجين قرب المدخل الشمالي لمدينة رام الله بينما تمكنت القبة الحديدية من اعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقت على مناطق في إسرائيل.

اعتقالات في الضفة

وفي سياق متصل؛ أعلنت قوات الاحتلال أمس الأحد أسر ما يقارب من عشرين ناشطًا في حركة الجهاد، في الضفة الغربية.

كما أعلنت الحركة مقتل أحد قيادتها؛ وهو القائد العسكري خالد سعيد منصور.

جهود التهدئة

وفي وقت سابق؛ أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على استمرار الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بعد قصف غزة.

وقال خلال كلمة ألقاها أمس السبت: “نحن حريصون من خلال اتصالاتنا مع الفلسطينيين والإسرائيليين على ألا يكون هناك أزمات أحداث عنف واقتتال”.

المملكة تدين قصف غزة

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.