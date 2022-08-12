أكدت المستشارة في قضايا الأمن الفكري د. بيِّنة الملحم أن ارتفاع نسبة الوعي لدى المجتمع السعودي حد من انجراف الشباب خلف الجماعات المتطرفة.

فيديو | المستشارة في قضايا الأمن الفكري د. بينة الملحم: ارتفاع نسبة الوعي لدى المجتمع السعودي حد من انجراف الشباب خلف الجماعات المتطرفة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/lp8PCXwPeZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 12, 2022

وعي مجتمعي كبير:

وتابعت خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، أن الأمن الفكري ليس مجرد شيء وقتي لزمن معين ولكنه مشروع ثقافي أبعد من كونه وطنيًا، مشيرةً إلى أن السنوات الأخيرة أصبح هناك وعي مجتمعي كبير.

وأعلنت رئاسة أمن الدولة إصابة مقيم و3 رجال أمن إثر تفجير أحد المطلوبين أمنيًا نفسه بحزام ناسف في جدة.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 / 4 / 1437هـ، بشأن الإعلان عن قائمة بأسماء (9) مطلوبين للجهات الأمنية، وامتداداً للمتابعة الأمنية القائمة، فقد تمكنت بفضل الله الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم (4) من تلك القائمة / عبدالله بن زايد بن عبدالرحمن البكري الشهري، ورصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء الموافق 12 / 1 / 1444هـ في حي السامر بمحافظة جدة، وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.