أتاحت لجنة القبول الموحد في الجامعات الحكومية في الرياض والكليات التقنية عملية تأكيد القبول لمن تم قبولهم بشكل مبدئي حتى يوم الأحد المقبل.

وقالت اللجنة إنه سيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني الموحد الساعة 12 ظهرًا يوم الأحد المقبل وسيتم إلغاء من لم يقم بتأكيد القبول.

استعلام نتائج القبول الموحد

وللاستعلام عن النتائج يرجى اتباع ما يلي:

الدخول على موقع لجنة القبول الموحد

الانتقال إلى تقديم سابق.

الاطلاع على نتيجة القبول

تأكيد القبول.

وتتضمن بوابة القبول الموحد للطالبات في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية.

جدول إجراءات القبول الإلكتروني

وخضعت عملية القبول الإلكتروني الموحد لعدد من الإجراءات وفق الجدول الزمني التالي: