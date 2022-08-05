أتاحت لجنة القبول الموحد في الجامعات الحكومية في الرياض والكليات التقنية عملية تأكيد القبول لمن تم قبولهم بشكل مبدئي حتى يوم الأحد المقبل.
وقالت اللجنة إنه سيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني الموحد الساعة 12 ظهرًا يوم الأحد المقبل وسيتم إلغاء من لم يقم بتأكيد القبول.
استعلام نتائج القبول الموحد
وللاستعلام عن النتائج يرجى اتباع ما يلي:
- الدخول على موقع لجنة القبول الموحد بحسب الطلاب أو الطالبات.
- الانتقال إلى تقديم سابق.
- الاطلاع على نتيجة القبول
- تأكيد القبول.
وتتضمن بوابة القبول الموحد للطالبات في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية.
جدول إجراءات القبول الإلكتروني
وخضعت عملية القبول الإلكتروني الموحد لعدد من الإجراءات وفق الجدول الزمني التالي:
|الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي 1444هـ
|م
|اليوم
|التاريخ
|الإجراء
|هجري
|ميلادي
|1
|السبت
|1443/12/24
|2022/07/23
|فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات
|2
|الخميس
|1443/12/29
|2022/07/28
|غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الساعة 12 ظهراً
|3
|الخميس
|1443/12/29
|2022/07/28
|إعلان المرشحات للكليات التي تتطلب مقابلات شخصية واختبارًا عبر بوابة القبول الإلكتروني
|4
|الأحد
الى
الثلاثاء
|1444/01/02
1444/01/04
|2022/07/31
2022/08/02
|المقابلات الشخصية للمرشحات للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية واختبارًا
|5
|الخميس
|1444/01/06
|2022/08/04
|إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول عبر بوابة القبول الإلكتروني
|6
|الأحد
|1444/01/09
|2022/08/07
|آخر موعد لتأكيد القبول ويتم إلغاء قبول من لم تُؤكد القبول الساعة 12 ظهراً
|7
|الأحد
|1444/02/01
|2022/08/28
|بداية العام الجامعي 1444 هـ
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