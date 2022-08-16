أكدت وزارة الموارد البشرية، في تصريحات عبر متحدثها الرسمي إلى برنامج “الراصد”، أنه سيتم قريبًا الإعلان عن تأمين عقود العمالة المنزلية بأسعار منخفضة.

فيديو | لتعويض خسائر هروب العاملات وغيرها.. وزارة الموارد البشرية لـ #الراصد: قريبا تأمين عقود العمالة المنزلية بأسعار منخفضة#الإخبارية pic.twitter.com/jzsCNjp0Ns — الراصد (@alraasd) August 16, 2022

تعويض خسائر هروب العاملات:

وقال الإعلامي عبدالله الغنمي، خلال حلقة اليوم الثلاثاء من البرنامج: إن تلك الخطوة تأتي لتعويض خسائر هروب العاملات وغيرها، سواء بسبب وقوع وفاة أو عدم قدرة العاملة على العمل، حيث سيكون هناك تأمين بسعر منخفض وفي متناول الجميع.