قدم الشاب محمد السريحي الحربي من أب سعودي وأم تايلندية الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لقراره بإعادة العلاقات بين المملكة وتايلاند.

فيديو | محمد السريحي الحربي من أب سعودي وأم تايلندية : جدي قال لي أنت سعودي ولابد أن تعود إلى مكة.. وأنا بانتظار منحي الجنسية السعودية وهي فخري#الإخبارية pic.twitter.com/VqRs05HJbk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 20, 2022

وقال السريحي خلال حواره إلى الإخبارية إنه قبل القرار كان لا يستطيع السفر إلى المملكة لرؤية والده، كما لا يمكن أن يأتي والده إلى تايلاند، لعدم وجود خط طيران مباشر واستمر ذلك قرابة 20 عامًا، مشيراً بأنه في انتظار منحه الجنسية السعودية حيث إنه يعتبرها فخرًا له.

تابع أن جده قال له إنه سعودي ويجب عليه أن يعود إلى مكة المكرمة ولهذا هو في انتظار تنفيذ وصية جده ويتشوق للعودة إلى المملكة.

سعادة بالغة:

وأضاف أن بعد قرار ولي العهد فإنه يشعر بسعادة بالغة، لكونه فتح باب البركة للمسلمين في تايلاند من خلال تمكنهم من السفر إلى المملكة.