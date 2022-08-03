أعلنت وزارة دفاع تايوان، اليوم الأربعاء، أن المناورات الصينية انتهكت المجال الإقليمي للجزيرة، مضيفة أنها سترد على أي خرق لسيادة البلاد.

وجاءت تطورات المناورات الصينية، بعد وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان أمس الثلاثاء، إذ أعلن جيش التحرير الشعبي (الصيني) أنه في “حالة تأهب قصوى”، معلناً عن مناورات عسكرية في المياه حول الجزيرة بدءًا من اليوم الأربعاء.

حصار جوي وبحري لـ تايوان

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أكدت وزارة الدفاع التايوانية، أن المناورات الصينية “انتهكت سيادتنا بشكل سافر”، مضيفة أن “المناورات الصينية ترقى إلى حد الحصار الجوي والبحري للجزيرة”.

وأوضحت أن الصين طلبت من الطائرات والسفن الأجنبية عدم دخول منطقة المناورات، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل خطير على التجارة الدولية والقانون الدولي، بحسب “رويترز”.

تحدٍّ للنظام الدولي

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية التايوانية أن تايبيه ستبقى على اتصال وثيق مع الدول ذات الصلة، بما في ذلك الولايات المتحدة، للدفاع المشترك عن القوانين والأوامر الدولية.

وأضافت الخارجية التايوانية أن تايوان “بلد مستقل لا ينتمي إلى جمهورية الصين الشعبية”، لافتة إلى أن تحركات الصين تشكل تحدياً للنظام الدولي.

وعقب بدء بيلوسي زيارتها إلى تايوان، هددت الصين برد قاسٍ، معلنة عن مناورات عسكرية تشمل “إطلاق نار بالذخيرة الحية” في مضيق تايوان.

وأدانت قالت وزارة الخارجية الصينية الزيارة، قائلة “أولئك الذين يلعبون بالنار سيهلكون بها”، وفقاً للوكالة الفرنسية.

كما استدعت الخارجية الصينية السفير الأمريكي نيكولاس بيرنز في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، وحذرته من أن واشنطن “ستدفع الثمن”.

قلق ياباني

وإلى الشمال من تايوان، أعربت اليابان عن قلقها لبكين بشأن المناورات العسكرية الصينية المقررة في المياه المحيطة بتايوان.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في تصريحات للصحفيين إن “المناطق البحرية التي أعلن الجانب الصيني أنها ستستخدم في المناورات العسكرية.. تتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان”.