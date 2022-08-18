عرضت تايوان، مقاتلتها الأكثر تطورا، وهي طائرة حربية أمريكية الصنع من طراز “إف – 16 في” مزودة بصواريخ.

بعد مناورات الصين

جاء ذلك خلال طلعة ليلية نادرة أعقبت مناورات عسكرية غير مسبوقة أجرتها الصين قبالة سواحل الجزيرة.

وفي أغسطس الجاري، نفذت بكين على مدى أيام عدة مناورات جوية وبحرية في مضيق تايوان، تزامنا مع زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعقبتها زيارة أخرى لوفد من الكونجرس الأمريكي.

وردا على المناورات الصينية، أجرت تايوان مناورات حاكت خلالها كيفية التصدي لغزو صيني محتمل.

صواريخ مضادة

ومساء الأربعاء، حمل عناصر من سلاح الجو التايواني في قاعدة بمقاطعة هوالين (شرق) صواريخ أمريكية الصنع مضادة للسفن من طراز “هاربون إيه جي إم 84″، تحت جناحي مقاتلة من طراز “إف 16 في”، وهي نسخة مطورة وأكثر تعقيدا من مقاتلات “إف 16” التي يعود تاريخها إلى التسعينيات.

وفي إطار هذا التمرين على “الاستعداد القتالي”، أقلعت من القاعدة الجوية ليلا 6 طائرات من طراز “إف 16 في”، من بينها اثنتان مسلحتان بصواريخ، وذلك في مهمة استطلاع ليلي، حسبما أعلن سلاح الجو التايواني.

وقال سلاح الجو في بيان إنه “في مواجهة التهديد الناجم عن التدريبات العسكرية الأخيرة التي قامت بها القوات الصينية، ظللنا يقظين مع ترسيخنا في الوقت نفسه مفهوم ساحات القتال في أي مكان والتدريب في أي وقت، وذلك لضمان الأمن القومي للبلاد”.