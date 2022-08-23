أعلنت MBC للحلول الإعلانية (MMS) عن تجديد اتفاقية الشراكة المبرمة مع شبكة قنوات التلفزيون والقنوات الرقمية لشركة الرياضة السعودية (SSC) للسنوات الثلاث القادمة لتبقى الوكيل الإعلاني الحصري لقنوات SSC.

وأوضحت MBC للحلول الإعلانية، في بيان لها، أن هذا الإعلان يأتي بعد نجاح السنة الأولى من هذه الشراكة حيث أتاحت MMS الفرصة للعلامات التجارية لتكون جزءًا من الأحداث الرياضية الأكثر متابعة في المملكة التي تبث عبر قنوات SCC .

أكبر المنافسات الرياضية

وستبث شبكة SSC أكبر المنافسات الرياضية في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أشهر دوريات كرة القدم والرياضات العالمية عبر قائمة من القنوات التي يمكن متابعتها من خلال الاشتراك في GoBox و منصة Shahid.

وسيتم بث أهم البطولات الرياضية في المملكة العربية السعودية عبر شاشات SSC بما في ذلك منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بث مباريات كرة القدم

وتعد كرة القدم أكثر الرياضات متابعة في المملكة، حيث بلغت حصة بعض المباريات 52٪ من مجموع مشاهدات الجمهور و40% من مشاهدات المنازل، حيث أكملت الأسر التي تشاهدها 80% من وقت المباراة. و تمتلك SSC حقوق البث الحصري لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي بالإضافة إلى البطولات الإقليمية والدولية التي تتضمن بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتصفيات آسيا وكأس آسيا 2023 التي سيقام في الصين ودوري أبطال آسيا والمزيد من الأحداث الكروية الهامة.

ستبث SSC أيضًا أفضل المنافسات الرياضية الأخرى كذلك مثل كرة القدم الأمريكية (NFL) والفورمولا 1 وبطولة العالم للراليات (WRC) ودوري كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة المحلي.

الانضمام للمجال الرياضي

وستتيح هذه الاتفاقية للعلامات التجارية إمكانية الانضمام إلى المجال الرياضي ذو الشعبية العالية في المملكة حيث يتجمع المشاهدون بأعداد كبيرة لمتابعة المباريات والبطولات مع نسب مشاهدة تصل إلى 79 ٪.

وتقدم MMS كذلك العديد من المزايا الأخرى مستعينةً بخبراتها الواسعة في مجال التسويق والإعلان والحلول المبتكرة التي تقدمها عبر مختلف الأجهزة وشبكات البث المتنوعة. وتعد هذه الشراكة فرصة مهمة للعلامات التجارية لتتماشى مع تحقيق رؤية 2030 التي تؤكد على أهمية قطاعي الرياضة والترفية في استراتيجية التحول للمملكة العربية السعودية.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركةMMS أحمد بن عطاف الصحاف: “إن تجديد الشراكة بين MMS و SSC هو شهادة على العام المثمر والنجاح المستمر خلال العام. وكجزء من هذه الشراكة ستستمر MMS في دعم العلامات التجارية عبر إتاحة الفرص الرائعة طوال السنة لمواكبة الأحداث الرياضية الرائدة والأعلى تصنيفًا في المملكة والمنطقة ككل من خلال طرح المزيد من الحلول المبتكرة والحديثة“.

وأضاف الأستاذ فهد الأحمد المدير التنفيذي في (SCC) “نتطلع إلى عام آخر من النجاح في شراكتنا مع (MMS) حيث ستتيح هذه الشراكة فرصًا استثنائية للشركات الإعلامية وغيرها لتكون جزءًا من المجال الرياضي المزدهر في المملكة”.