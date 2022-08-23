يأمل الفيحاء في الظهور بشكل مميز ضمن منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريق يبدأ الدوري بمواجهة ضمك

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد ضمك، يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في افتتاح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء يسعى لتجنب تكرار تجربة الفيصلي

ويدخل الفريق البرتقالي الموسم الجديد، وهو يحمل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ما يحفزه للظهور بشكل مميز، والاستمرار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم آخر.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في عدم تكرار تجربة الفيصلي، الذي نجح في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم قبل الماضي، إلا أنه لم يقدم المستوى المتوقع، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وعملت الإدارة على تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن، حيث جددت عقد المدير الفني الصربي فو رازوفيتش لمدة موسمين، كما مددت عقد حارس المرمى المتألق فلاديمير ستويكوفيتش.

وتعاقدت إدارة نادي الفيحاء مع العديد من اللاعبين، وهم؛ الإسباني فيكتور رويز، الصربي ميلان بافكوف، واستعارت لاعب الشباب، البرازيلي باولينيو، بجانب أكثر من صفقة محلية، ومنها؛ فيصل مسرحي، عبدالله الشامخ وأسامة الخلف.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء معسكرًا خارجيًا في النمسا لمدة 21 يومًا، ولعب 3 مباريات، حيث فاز على سيلز موتز النمساوي بنتيجة 6/0، والعين الإماراتي بهدفين دون رد، وتعادل إيجابيًا مع أبها.