حذر خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري من عادة الضيافة بالمعجنات، والمواد المحتوية على كميات كبيرة من النشويات.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “هذه الفطائر التي قد يتفاخر بها البعض للضيافة وبالدوائر وقاعات الاجتماع هي غير صحية أبدًا لأنها دقيق أبيض وتحوي نشويات عالية تسبب الإمساك واضطراب القولون العصبي وتراكم الدهون بالكبد”.

وأضاف: “غالبًا يتم تجهيزها بطرق غير صحية من حيث استخدام سمن نباتي ضار يترسب بالأوعية الدموية”.

كما لفت الخضيري إلى أهمية تجنب هه المعجنات في الوجبات المدرسية؛ فقال: “مع بداية المدرسة لا تشتروا الفطائر المغلفة الجاهزة والتي عجنوها بزيت مهدرج (سمن نباتي) خطير جدًّا على الصحة وهو سبب لكثير من الامراض”.

وأكمل: “جهزوا طعام أطفالكم بأنفسكم باستخدام الساندويتش بالبيض أو بالجبن المناسب والعسل أو على الأقل شيء صحي تجهزه بالبيت ولا تشتري الجاهز ذو السمن النباتي”.

ماء الزبادي مفيد ويرطب البشرة:

وفي وقت سابق؛ نصح خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، بشرب الماء المتجمع فوق طبقة الزبادي، باعتباره غنيًّا بالفيتامينات والمواد الغذائية النافعة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: ”اشرب ماء الزبادي المتجمع فوق طبقة الزبادي (أو الطبقة التي تطفو فوق اللبن الرائب)، وهو مصل اللبن أو ماء اللبن وهو غني بالفيتامينات (ومنها فيتامين ب2) والهرمونات المفيدة للهضم ومهم لتقوية العظام؛ ويحوي إنزيمات وهرمونات هامة ومفيدة للجسم وللجلد حيث الترطيب والنضارة للبشرة”.

ماء الزيتون والجبن:

وأشار إلى أن ذلك لا ينطبق على الماء المصاحب للزيتون، أو الجبن الأبيض.

وأضاف: “هذا لا ينطبق على الماء المصاحب للزيتون أو للجبن الأبيض أو التونة؛ لأن ماء الزيتون أو التونة أو الجبن هي مياه عادية مملحة شديدة الملوحة للحفظ فيجب التخلّص منها وعدم تناولها، إلا بعض أنواع التونة المكتوب عليها زيت سمك أو زيت كبد الحوت فيجب تناولها مع التونة وعدم التخلص منها”.