أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، مساء اليوم الاثنين، التحديثات الخاصة بإجراءات سفر المواطنين عبر الجسر إلى مملكة البحرين.

تفاصيل التحديثات:

وبحسب الحساب الرسمي للمؤسسة على تويتر، اشتملت التحديثات على إلغاء اشتراط التأمين للفئات العمرية دون 12 عامًا، فيما تستمر الاشتراطات للفئات الأخرى.

جرعتان من لقاح كورونا:

وُيشترط للسفر عبر الجسر تلقي الفئة العمرية من 12 إلى 16 عامًا جرعتين من لقاح كورونا، وتلقي الفئات أكبر من 16 عامًا 3 جرعات من اللقاح، وأن تكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) 8 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.