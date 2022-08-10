حذر مختصون في الصحة النفسية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من الوقوع في إدمانها دون إدراك.

تحفيز الدوبامين في الدماغ

وبحسب قناة “الإخبارية”، أوضح المختصون أن شدة التفاعل مع ما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى تحفيز استجابة الدوبامين في الدماغ، وهو الهرمون المسؤول عن السعادة، ما يشجع على طلب المزيد في كل مرة.

وأشار إلى أن هذا التحفيز يؤدي إلى الإدمان الحقيقي، ووقوع الشخص في عزلة عن الحياة الاجتماعية.

إجراءات للحد من إدمان مواقع التواصل

وأوصى المختصون باتخاذ إجراءات تحد من تفاعل الأشخاص مع تلك المواقع عبر ملء أوقات الفراغ بالهوايات والأنشطة ما يسهم في الحد من إدمان هذه المواقع.

كما دعوا إلى الالتزام بأوقات محددة لتصفح المواقع والبعد عن استخدامها أثناء الوجبات العائلية أو التمارين اليومية.

مشاكل أسرية

وفي سياق متصل، كشف د. وليد الزهراني المختص في العلاج النفسي، في وقت سابق، عددًا من الأزمات والمشاكل التي قد يسببها إدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الزهراني، إن معظم المشاكل الأسرية من خلافات بين الأزواج وبين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم، تكون بسبب إدمان الهواتف الذكية ومواقع التواصل.