كشف الخبير الأمني فواز العنزي، أن وجود الوافدين غير النظاميين يعتبر أحد مصادر التهديد للأمن الداخلي في المملكة.

فيديو | الخبير الأمني فواز العنزي: وجود الوافدين غير النظاميين أحد مصادر التهديد للأمن الداخلي في المملكة #عين_الخامسة #الإخبارية pic.twitter.com/0cLyC0v4Wv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2022

قانون يحمي أمن المملكة:

وقال العنزي في برنامج “عين الخامسة” المذاع على قناة “الإخبارية”: إن المملكة العربية السعودية هي بلد السلام، لكن أيضًا لديها من القانون ومن خصائصها وثقافتها التي تعطي حقوق المواطن والمقيم والزائر والسائح، وبالتالي فهي تفتح تواجدها لجميع الجنسيات.

وأشار إلى أن المملكة هي أرض الجميع وبالتالي لها ذلك القانون الذي يحميها ويحمي أمنها الداخلي، ولكن هناك من تسول له نفسه للدخول إلى البلاد بشكل غير نظامي، وهذا يخالف القانون، كما أنه يعتبر جريمة من الجرائم التي لها عقوبة.

خطر الوافدين غير النظاميين:

وأكد أن وجود العمالة أو الوافدين غير النظاميين أحد مصادر التهديد للأمن الداخلي في المملكة، ولاسيما تواجدهم وتحركهم في مناطق المملكة.

وأوضح أن الجميع يعلم أن المملكة العربية السعودية تمر بظروف من العمليات العسكرية والإنسانية خلال الـ 6 سنوات الماضية، والتي تصب في مصلحة الأشقاء اليمنيين في الحد الجنوبي.

ولفت إلى أنه بالتالي فإن أي تواجد أو تحرك للوافدين غير النظاميين خطير، حيث قد يكون هناك نقل لبعض المعلومات أو التستر لبعض الأعمال التجارية غير القانونية؛ ما يؤدي إلى عدة انعكاسات سلبية على الوطن والجانبين الاجتماعي والاقتصادي.