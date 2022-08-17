حذر رئيس معهد روبرت كوخ الألماني، لوثار فيلر، من انتشار الأمراض المعدية الغريبة نتيجة لتغير المناخ.

توسع موائل البعوض

وقال فيلر في تصريحات لمجموعة “فونكه” الألمانية، إن “التغير المناخي في ألمانيا يؤدي إلى توسع المواطن والموائل الحيوية للبعوض والقراد”، لافتا إلى أن العديد من أنواع البعوض والقراد يمكن أن تنقل العوامل المعدية من الفيروسات والبكتيريا والطفيليات، منها فيروسات زيكا أو حمى الضنك”.

ولفت إلى أن ذلك ينذر باحتمالية عودة الملاريا، التي يسببها طفيل يسمى البلازموديوم” والذي ينتقل عن طريق البعوض ويتسرب إلى كريات الدم الحمراء في جسم الإنسان، فيدمرها.

العالم يزداد سخونة

وتابع: “ما يحدث هو أن العالم يزداد سخونة مع تغير المناخ، كما يزداد هطول الأمطار ووجود التجمعات المائية في بعض المناطق، وهذا يمكن أن يزيد أيضا من مواطن تكاثر بعوضة الأنوفيلة، التي يمكن أن تنقل الملاريا، ويزداد احتمال الإصابة بلدغات البعوض مع ارتفاع درجات الحرارة على مدى فترات زمنية أطول.

ويؤدي ارتفاع الحرارة إلى زيادة عدد الأشهر التي تنتشر فيها الملاريا، كما يؤدي إلى ازدياد قدرة الفيروسات على الانتشار، وبينها الفيروسات المسببة لحمى الضنك وزيكا.