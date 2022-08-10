أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تنبيهاً بشأن عدم إطعام قرود البابون المتواجدة على طرق بعض المناطق.

وأوضح أن إطعام القردة يؤدي إلى تغيير سلوكها وزيادة أعدادها، وتضخيم جسمها.

انتقال الأمراض:

وفي وقت سابق؛ أكد أن الاقتراب منها يعرض لخطر الاعتداء أو انتقال الأمراض.

كما ناشدت أمانة الباحة المواطنين بعدم الاقتراب من قردة البابون أو محاولة إطعامها حفاظًا على السلامة.

هجوم على المصطافين:

يذكر أن قردة البابون قد كررت هجومها على المصطافين في المتنزهات، بالقرب من مرتفعات الهدا قبل عدة سنوات، كما حاولت خطف أحد الأطفال.