حذر خبراء بطب الأسنان من الأضرار التي قد تلحق بأسنان الأشخاص مع استخدام بعض أنواع معاجين التنظيف، التي يقدمها المنتجون على أنها مخصصة لتبييض الأسنان.

ضرر كبير بمينا الأسنان

ونقلت قناة “العربية” عن وسائل إعلام روسية، إن الدكتورة آنا شاراندا وجراح الأسنان مكسيم كوبيلوف قالا إن بعض أنواع معاجين الأسنان التي يعرضها المنتجون، على أنها تفيد في تبييض الأسنان، في الواقع ليس لها هذا المفعول، علاوة على أنها تلحق الضرر بمينا الأسنان.

لا تعطي نتيجة ساطعة

وقدم الخبيران الصحيان بعض التوصيات بشأن الاستخدام الصحيح لهذه المعاجين، فقالت الطبيبة شاراندا، إن الصبغة المسؤولة عن لون الأسنان لا تقع على سطحها بل في داخل الشبكة البلورية للأسنان.

وأضافت: “أكثر ما يمكن أن تقدمه هذه المعاجين هي تبييض المينا بصورة طفيفة، بتأثير الأكسجين النشط وإزالة الترسبات الجيرية المتراكمة على الأسنان. أي أنها لا تعطي نتيجة ساطعة”.

استخدام بسيط

ويتفق الدكتور كوبيلوف معها في هذه المسألة، ولكنه يعتقد أن هذا التأثير الطفيف، سببه التركيبة العدوانية لهذه المعاجين، ما يساعد على إزالة الترسبات والصبغات.

وأشار: “يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يفرطون في استخدام هذه المعاجين، من زيادة حساسية الأسنان، وآلام وتآكل المينا”. لذلك ينصح باستخدامها بين فترة وأخرى.