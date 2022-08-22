حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الأستاذ الدكتور خالد النمر، من عدم التحكم في مستوى ضغط الدم؛ لافتًا إلى أنه من أهم مسببات جلطة الدماغ.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “تناول الأسبرين في بداية حدوث جلطة القلب يقلل نسبة الوفيات ١٥-٢٠%”.

الصداع والضغط

وأكمل: “حتى في الشخص الذي ليس لديه ضغط، من الممكن أن يرتفع ضغطه إلى قيم عالية جدًا أثناء معاناته من الألم، والتوتر،والغضب، والبكاء، والصراخ”.

وأشار النمر إلى أن الصداع ليس طريقة مناسبة لمراقبة الضغط، لأن الصداع قد يكون موجودًا لسببٍ لا علاقة له بارتفاع الضغط أو هبوطه.

5 عوامل تزيد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وفي وقت سابق؛ أوضحت وزارة الصحة، بعض العوامل التي تزيد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “ليس كل ارتفاع إيجابيًا.. تجنب المخاطر التي تؤثر على نزول حالتك الصحية، وترفع احتمالية إصابتك بارتفاع ضغط الدم”.

عوامل زيادة خطر الإصابة بضغط الدم

وحددت الصحة، عوامل زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم كالتالي:

– زيادة الوزن.

– التدخين.

– اضطراب النوم.

– العمر فوق الـ 65 سنة.

– عدم ممارسة الرياضة.

– تناول أكثر من 5 جرامات من الملح يوميًا.