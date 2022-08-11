حذرت استشارية الأمراض الجلدية، الدكتورة نجلاء عبد اله الدوسري، من استخدام العطور ودهن العود والمسك وماء الزهر وغيره أو خلطها مع مرطبات.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر أن استخدام تلك العطور على الجلد أو خلطها بالمرطبات، قد يسبب تصبغات Riehl melanosis في جانب الخدين والرقبة والأكتاف والصدر لدى بعض الناس.

وبينت أن الاستخدام الصحيح للعطر يكون بإبعاده عن ملامسة الجلد؛ مشددة على تجنب الخلطات المعطرة

للترطيب، والاقتصار على المرطبات غير المعطرة.

أول دواء منزلي لعلاج مشاكل تصبغ الجلد

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد على أول دواء منزلي فعال لعلاج البهاق بعد أن كان هذا المرض غير قابل للشفاء.

دواء أوبزيلورا الذي طورته شركة ويلمنغتون، هو كريم طبي يمكن وضعه مباشرة على بقع تغير اللون على جلد المريض.

تأثير الدواء الجديد

وقد تم إعطاء الضوء الأخضر من قبل مسؤولي إدارة الغذاء والدواء يوم الاثنين لعلاج مرضى البهاق غير القطاعي، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وما فوق، وهو أول دواء من هذا القبيل يحصل على هذه الموافقة.

وفي التجارب السريرية ثبت العلاج كفاءته في علاج البهاق بعد حوالي ستة أشهر من الاستخدام مرتين يوميًا للكريم، وأظهر الكريم نتائج أقوى بعد عام كامل من العلاج.

يوضع الكريم على البقع غير المتصبغة من الجلد مرتين في اليوم. لا يجب استخدامه على أكثر من 10٪ من مساحة سطح الجسم. وقد يستغرق الدواء حوالي 24 أسبوعًا لإظهار فعاليته في العديد من المرضى. بالنسبة للبعض، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام للوصول إلى أقصى إمكاناته.