كشف عضو لجنة السلامة المرورية صالح الغامدي، أن غرامة الحوادث المرورية المتعمدة- كما نص قانون المرور- قد تصل إلى 200 ألف ريال والسجن لمدة 4 أعوام.

فيديو | عضو لجنة السلامة المرورية صالح الغامدي: غرامة الحوادث المرورية المتعمدة تصل إلى 200 ألف ريال والسجن لمدة عامين#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/dc9ecymWam — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 6, 2022

وتفصيلًا: أوضح الغامدي، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن هناك حادثًا مروريًّا متعمدًا والذي ينتج عنه الحق العام الذي يمس المجتمع، والحق الخاص الذي يمس الأشخاص والأفراد.

عقوبات الحوادث المرورية:

وأضاف أنه في حالة تعرض الشخص لإصابة بليغة، والتي تعني مكوث الشخص بالمستشفى أو تستغرق مدة الشفاء 15 يومًا أو أكثر، فهنا تكون الغرامة المالية لا تزيد على 100 ألف ريال، والسجن لا يزيد على سنتين أو كلاهما معًا.

وأشار: “أما إذا كان الحادث نتج عنه فقدان الشخص لأحد أعضاء الجسم، أو الوفاة، فإن الحكم يصل إلى 4 سنوات سجن، أو غرامة مالية 200 ألف ريال أو كلا العقوبتين”، لافتًا إلى أن المختصين في النيابة العامة قد يرون أغلظ من تلك العقوبة أو أقلها.

تعليمات لتجنب الحوادث:

وكانت الإدارة العامة للمرور شددت في وقت سابق، على ضرورة مراعاة حقوق الطريق، والالتزام بها؛ من أجل تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وخفض نسبة الحوادث بين المركبات.

ووجهت المرور، 5 تعليمات هامة يجب على قادة وأصحاب المركبات اتباعها؛ لتحقيق السلامة المرورية، وهي:

1- الالتزام بمسارات الطريق.

2- استخدام الإشارات التنبيهية قبل الانعطاف.

3- الابتعاد عن إلقاء المخلفات.

4- إفساح الطريق عند الحاجة لعبور المركبات.

5- التقيد بأفضليات المرور.