حذرت مدينة الملك سعود الطبية من خطر تناول المشروبات المحتوية على الكافيين، خلال فترة الرضاعة؛ لما له من تأثير سلبي على صحة الأطفال.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “الإفراط في تناول الكافيين أثناء الرضاعة يضر بصحة الرضيع”.

وأشارت إلى أن المرضع يجب عليها عدم استخدام الكافيين أكثر من 300 جم خلال اليوم.

المشروبات خلال فترة الرضاعة

وبينت أن الكافيين يتواجد في كل من: مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، والشوكولاتة، والقهوة، والشاي.

كما لفتت إلى استخدام بعض البدائل عن تلك المشروبات بكل من: شاي الأعشاب، والمياه المعدنية، والقهوة والشاي الخالي من الكافيين، والعصائر الطازجة.

تعزيز جهاز المناعة

وفي وقت سابق؛ شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أهمية الرضاعة الطبيعية في حماية الأطفال الرضع من المشاكل الصحية.

وقالت هيئة الغذاء في إنفوجراف صادر عنها، إن الرضاعة الطبيعية تعزز للأطفال الوظيفة الطبيعية لجهاز المناعة، كما تقلل من خطر إصابتهم بمرض السكري والسمنة مستقبلًا.

وأضافت أن الرضاعة تسهم أيضًا في تقليل خطر إصابة الأم بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.

الإرضاع في أول ساعة من ولادته

كما دعت إلى ضرورة إرضاع الطفل في الساعة الأولى من ولادته، ما يساهم في حمايته مستقبلاً من بعض الأمراض.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن حليب الأم يعد الغذاء الأمثل لنمو الطفل بشكلٍ صحي وسليم، موضحة “من المهم تشجيع الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة، لحمايته مستقبلاً من أمراض السمنة والتهابات الصدر والحساسية والربو”.

وأضافت أن حليب الأم هو الغذاء المثالي للطفل ويوفّر له جميع العناصر الغذائية من أجل نمو صحي وسليم.