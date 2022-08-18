حذر استشاري طب الأسرة والمجتمع، الدكتور عواد الذايدي، من تورم الجسم؛ لافتًا إلى أنه قد يكون مؤشرًا على ارتفاع ضغط الدم.

فيديو | استشاري طب الأسرة والمجتمع د. عواد الذايدي: ارتفاع ضغط الدم أحد أسباب تورم الجسم والنساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/xFn3a7WR7w — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) August 18, 2022

وقال خلال مداخلته مع قناة الإخبارية: “نحن نربط بين التورم وارتفاع ضغط الوريد؛ فالسائل دائما يذهب للبروتين؛ فعندما يقل البروتين في الوريد لا يذهب السائل، ولعل أبرز علامات تضرر الكبد هو التورم حول العينين”.

وتابع: “قد يكون دليلًا على فشل في الجزء الأيمن من القلب، فتتراكم المياه في الأطراف وخصوصًا في اليدين والرجلين”.

الطبيعي والمرضي

وأكمل: “التورم منه مرضي، ومنه طبيعي، فمثلا شخص سافر لمسافات طويلة طبيعي أن تتورم قدميه بفعل الجاذبية، كذلك الحوامل هن أكثر عرضة لتجمع السوائل نظرًا لضغط الجنين على القلب”.

وتابع: “الخطر يكون عند حدوث مشكلة في القلب، أو الكلى أو الكبد؛ ولا يوجد علاج واضح لهم كلهم ولكن تتم معالجة السبب”.