أصدرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، تحذيرًا للمواطنين، من الفيضانات التي تتعرض لها ولاية كنتاكي، ما أسفر عن تضرر البلاد ووفاة ما لا يقل عن 37 شخصاً.

تحذير سفارة المملكة

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إنها “تود تحذير المواطنين الكرام من الفيضانات التي تتعرض لها ولاية كنتاكي، وتؤكد أهمية اتباع إرشادات وتعليمات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية”.

وأضافت أنه “في حال الطوارئ يُرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة”.

فيضانات كنتاكي

وتشهد ولاية كنتاكي أمطاراً غزيرة وفيضانات منذ أيام، وعلى إثرها حذر حاكم الولاية الأمريكية آندي بشير، من اقتراب أوضاع جوية أكثر خطورة.

وقال آندي باشير الإثنين إن 37 شخصاً على الأقل توفوا في الفيضانات المدمرة في الولاية.

وأضاف باشير في تغريدة عبر تويتر: “نحن ننهي اليوم بمزيد من الأخبار المفجعة من شرق كنتاكي. يمكننا أن نؤكد أن عدد القتلى قد ارتفع حاليا إلى 37 ، مع وجود الكثير من المفقودين “.

قلق كبير

وشدد على تحذير سكان المنطقة المتضررة بشدة في شرق البلاد، لافتا إلى أن “سلسلة من العواصف المعقدة” ستتحرك عبر المنطقة مع أكبر تهديد خلال الليل.

وأكد: “القلق الأكبر هو الفيضانات خلال الليل”، ناصحًا السكان في المناطق التي عانت من الفيضانات بالبحث عن مأوى على أراض مرتفعة.

وقالت السلطات إن الأمر قد يستغرق أسابيع قبل العثور على جميع الضحايا وأنه من غير الواضح عدد الأشخاص المفقودين.

وحدثت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية في أعقاب هطول أمطار غزيرة في كنتاكي وفي ولايتي فرجينيا وويست فرجينيا المجاورتين.

إعلان الكارثة الكبرى

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على طلب لإعلان حالة الكارثة الكبرى في ولاية كنتاكي، مما أدى إلى إتاحة تمويل اتحادي للمساعدة في جهود التعافي.