نبَّه المركز الوطني للأرصاد من طقس جازان خلال الساعات المقبلة متوقعًا هطول المزيد من أمطار الخير والبركة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية.

طقس جازان اليوم

وتوقع المركز في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات صبييا، وأبوعريش، والحرث، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة، والعيدابي، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، والعيدابي، وفيفا، وهروب ومركز الفطيحة وعدد من المراكز التابعة للمنطقة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 ليلًا.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) ومنطقة الرياض (وادي الدواسر)، في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.