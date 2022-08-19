أكد المستشار الاجتماعي فهد القحطاني أن هناك أكثر من 22 مليون مستخدم لتطبيق “تيك توك” في المملكة.

فيديو | المستشار الاجتماعي فهد القحطاني: شاهدنا حالات طلاق ومشاكل عائلية فضلا عن الجرائم الأمنية نتيجة التحديات والمقالب في برنامج " التيك توك" #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/lidGKZbKpZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 19, 2022

وأضاف القحطاني خلال حواره إلى برنامج نشرة النهار على قناة الإخبارية، أن السلوكيات الخاطئة المنتشرة في التطبيق تسبب خطرًا على المجتمع.

طلاق وجرائم:

ولفت إلى أنه يوجد حالات طلاق ومشاكل عائلية فضلًا عن الجرائم الأمنية نتيجة التحديات والمقالب في برنامج “التيك توك”.

فيديو | المستشار الاجتماعي فهد القحطاني: أكثر من 22 مليون مستخدم لتطبيق "تيك توك" في المملكة.. والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في التطبيق تسبب خطرا على المجتمع#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/HlkyI0F2Fv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 19, 2022

تشكل الأطفال:

وأردف: تلك الأجهزة تأخذ الأبناء والأبناء وتفصلهم عن بعضم البعض، والأطفال قبل 12 سنة يتشكلون بما يتلقون، والآن يتلقون التيك توك ويتشربون به ولهذا تكون النتائج عكسية بسبب الضوابط والقواعد الدخيلة على المجتمع، وهو ما يؤثر على المجتمع مستقبلًا”.

ورأى أن النتائج ستكون كارثية على الأسرة لو لم توجد رقابة، والبديل وضع برامج مفيدة وزراعة مبادئ راسخة لمواجهة أي أفكار دخيلة، ليكون هناك ثوابت للتعامل مع تلك الأفكار في أي وقت.