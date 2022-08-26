حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من لمس الباركود على الفواتير والإيصالات الورقية سواء من الصرافات أو المحال التجارية لاحتوائه على مواد مسرطنة.

مخاطر الفواتير الورقية

وقال الخضيري: معظم ورق الإيصال الذي تستلمه من المحلات أو من صراف البنك هو ورق حراري يحتوي مادة البيسفينول المسرطنة وممرضة للغدد حين تعرضها للحرارة أو رطوبة أو ماء أثناء لمسها، أو الحرارة (حتى حرارة اليد. 37.5 C ) قد تسبب تسرب البيسفينول للجلد مع وجود أي رطوبة أو تعرّق.

وتابع : هذه هي الفواتير الضارة بالصحة اذا أكثرت من لمسها أثناء تغرّق اليد أو بالحرارة سواء تستلمها من الصراف الآلي أو من المحلات .