كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير عن تطور جديد قد يمنع تخفيض مدة عقوبة إيقاف فهد المولد لاعب نادي الاتحاد.

وأكدت تقارير أن مركز التحكيم الرياضي السعودي خفض عقوبة فهد المولد، واللاعب يحق له المشاركة رسميًا خلال الفترة المقبلة.

الفيفا قد يستأنف حول قرار فهد المولد!

أحمد الأمير قال عبر حسابه في “تويتر” : “أي قرار يُصدر من مركز التحكيم الرياضي السعودي بخصوص قضايا المنشطات، يحق لـ الاتحاد الدولي الخاص باللعبة وكذلك الوادا، استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية، لذا قرار تخفيض عقوبة المولد من الممكن أن يتم استئنافه إما من الفيفا أو من وادا أمام كاس”.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت في مارس الماضي إيقاف المولد لمدة 18 شهرًا، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة، لكن جراح الظفيري وكيل أعمال المولد فقال: “اليوم مختلف ومستثنى عن باقي الأيام، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد، حمدًا يُوافي نعمك”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الظفيري، وأكدت أن المقصود هو تخفيض مدة إيقاف فهد المولد، وعودته إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة.