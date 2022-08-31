وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتصالات السعودية يوم أمس الثلاثاء على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

نسبة التذبذب للسهم:

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، إنه بناء على ذلك فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 41.60 ريال اليوم الأربعاء 04/02/1444 هـ الموافق 31/08/2022 م، وإلغاء الأوامر القائمة.

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 08/02/1444 هـ الموافق 04/09/2022 م