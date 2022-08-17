وافقت الجمعية العامة غير عادية لشركة سلامة للتأمين التعاوني يوم الثلاثاء 18/01/1444 هـ الموافق 16\08\2022م على تخفيض رأس مال الشركة، وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 32.45 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

تعليق تداول السهم:

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية (تداول)، سوف يتم تعليق تداول سهم سلامة للتأمين التعاوني وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأربعاء 19/01/1444 هـ الموافق 17/08/2022 م.

تخفيض للسهم:

وستطبق شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) تخفيضاً لسهم شركة سلامة للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الخميس 20/01/1444 هـ الموافق 18/08/2022 م.