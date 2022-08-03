أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس – تداول – اليوم منخفضاً 18.70 نقطة ليقفل عند مستوى 12291.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

مؤشر تداول اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 200 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 437 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم114 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، وباعظيم، والمنجم، والفخارية، وأماك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الشرقية للتنمية، وهرفي للأغذية، والجوف، وتبوك الزراعية، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 4.10% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والجزيرة، وصادرات، وبحر العرب، وسيسكو هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات بحر العرب، وأماك، والراجحي، وصادرات، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

الأسهم السعودية الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 211.01 نقطة ليقفل عند مستوى 21.758.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 745 مليون سهم تقاسمتها 2853 صفقة.