أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي إلى أوروبا، اليوم الأربعاء، مما يزيد حدة المعركة الاقتصادية بين موسكو والقارة، ويرفع احتمالات الركود وتقنين الطاقة في بعض من أغنى دول المنطقة.

أعمال الصيانة

وحسب قناة “العربية”، أظهرت البيانات الواردة من نقاط الدخول التي تربط “نورد ستريم 1” بشبكة الغاز الألمانية انخفاض التدفقات إلى الصفر عبر خط الأنابيب إلى ألمانيا مرورا بحر البلطيق، وذلك بسبب أعمال صيانة من المقرر أن تستمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

وكانت بيانات من منصة معلومات سوق الطاقة سيبيرجر قد أظهرت أن عملاق الغاز الروسي غازبروم سيوقف تدفقات الغاز في خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا للصيانة لمدة 3 أيام.

وأشارت البيانات إلى أن توقف التدفقات يبدأ الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش في 31 أغسطس ويستمر حتى الساعة 0100 بتوقيت جرينتش في الثالث من سبتمبر.

خفض الغاز لفرنسا

يذكر أن شركة الطاقة غازبروم، التي تسيطر عليها حكومة روسيا، خفضت شحنات الغاز إلى شركة إنجي الفرنسية، وذلك بسبب خلاف بين الطرفين على بنود العقود، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.