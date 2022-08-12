أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير إلى رياح نشطة، وأتربة مثارة، ورياح سطحية؛ ما يؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن كل من بيشة، وتثليث، وطريب تتأثر بالظواهر المذكورة.

كما لفت إلى استمرار حالة التنبيه حتى الساعة 3 من صباح غدٍ السبت.

وتتأثر النماص، وبلقرن، وتنومة بحالة الضباب، والأمطار، ونشاط الرياح السطحية، ما يصحبه تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية.

وتستمر الظواهر المذكورة حتى الساعة السادسة صباحًا.

أمطار على مكة المكرمة:

كما نبه إلى تعرض منطقة مكة المكرمة لأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: السيل الكبير، والشفا، والطائف، وعسيرة.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ السبت.

حالة الطقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول ومصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، كما يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك وحائل، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وطريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.