أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضرورة أن يكون رقم الضمان الاجتماعي المطور الخاص بالجوال مطابقًا للرقم المسجل بحساب المستفيد في منصة أبشر الإلكترونية، وهذا لعدم مواجهة أي مشكلة تتعلق بإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات المالية.
رقم الضمان الاجتماعي:
وقال حساب العناية بالعملاء التابع للوزارة على موقع تويتر: إنه لابد أن يكون رقم الجوال المسجل في منصة الدعم مطابقًا للرقم المسجل على حساب المستفيد في أبشر، وذلك ردًّا على استفسار مواطن لديه مشكلة عند الدخول لحسابه في الضمان الاجتماعي، حيث يطلب منه تحديث رقم الجوال وعند إدخال رقم الجوال والضغط على تحديث يظهر أن رقمه عند مستخدم آخر.
إعادة التسجيل:
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد شددت على المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور ضرورة إعادة التسجيل في النظام الجديد.
وقالت: إنه على المستفيد في هذه الحالة، إعادة التسجيل من جديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، إضافةً إلى تعبئة الملف الموحد لجميع أفراد الأسرة في نفس المسكن مع المستفيد الحالي.
ولفتت إلى أن عملية إعادة التسجيل في النظام الجديد متاح خلال 6 أشهر كحد أقصى من تاريخ الإطلاق.
شروط الضمان الاجتماعي المطور:
يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي:
- أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).
- ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
- استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
- ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
- إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.
- ألا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.
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