تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، مع قلق المستثمرين بشأن حالة الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتراجع الخام الأمريكي 4.4 % إلى 88.03 دولارًا للبرميل، وسجل النفط الخام أدنى مستوى له عند 86.82 دولارًا، وهو الأقل بالنسبة له منذ 3 فبراير، وخسر خام برنت 4.5٪ ليتراجع إلى 93.75 دولارًا للبرميل.

فقدان قوة الاقتصاد الصيني

وتأتي الخسائر بعد تقارير جديدة تشير إلى استمرار الاقتصاد الصيني في فقدان قوته، ويرجع ذلك جزئيا إلى تجدد عمليات الإغلاق المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

وتظهر أحدث البيانات تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في يوليو الماضي، وزيادة التعثر في قطاع العقارات، وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة، يوم الاثنين، في محاولة لإنعاش النمو.

وقال رئيس تحليلات إمدادات النفط العالمية في “إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس”، ريتشارد جوسويك: “السوق اتخذ هذا كإشارة على الهبوط بشأن توقعات الطلب على النفط”.

الضغط على سعر الوقود

وقد تؤدي الانخفاضات الأخيرة في سوق النفط إلى مزيد من الضغط على أسعار الوقود، فقد بقي متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية عند 3.96 دولارات للجالون، يوم الاثنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وفقا لجمعية السيارات الأمريكية.

وكانت أسعار البنزين انخفضت بمقدار 1.06 دولار عن الرقم القياسي البالغ 5.02 دولارات المسجل في 14 يونيو الماضي.