تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم في الوقت الذي استؤنف فيه الإنتاج في العديد من المنصات البحرية الأمريكية في خليج المكسيك بعد انقطاع وجيز الأسبوع الماضي.

العقود الآجلة لخام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3 % إلى 97.88 دولار للبرميل بعد انخفاض بنسبة 1.5 % يوم الجمعة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.87 دولار للبرميل، منخفضا 22 سنتا أو 0.2 % بعد انخفاض بنسبة 2.4 % في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 % الأسبوع الماضي بعد أن أدى ضرر لحق بأحد خطوط الأنابيب إلى تعطل الإنتاج في العديد من المنصات البحرية في خليج المكسيك.