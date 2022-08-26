توقع خبير الطقس مقدم فقرة تقويم على قناة العربية الدكتور خالد الزعاق أن تتراجع درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال شهر صفر، مشيرًا إلى أن صفر كان العرب يسمونه بناجر لأن الأبل تنجر فيه من شدة العطش.

ستبدأ الدراسة مع :

بداية شهر صفر

01/02/1444

28/08/2022

وتنتهي في أوائل ذو الحجة

04/12/1444

22/06/2023

وخلال شهر صفر تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي تباعاً مع مرور الأيام

ومن شوال يدخل فصل القيظ

pic.twitter.com/KgBmrlDkFd — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 26, 2022

وقال الزعاق إن الدراسة ستبدأ مع بداية شهر صفر 01/02/1444 الموافق 28/08/2022 وتنتهي في أوائل ذي الحجة 04/12/1444 الموافق 22/06/2023 وخلال شهر صفر تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي تباعاً مع مرور الأيام مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من شهر شوال يدخل فصل القيظ.

تراجع درجات الحرارة

وفي وقت سابق توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني تراجع درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الأول.

وقال الحصيني: حسب المراصد متوقع – إن شاء الله – وتزامنا مع بداية العام الدراسي الفصل الأول أن يخف الحر في النهار ويتلطف في الليل على معظم السعودية بفارق في درجات الحرارة عن الأيام التي سبقتها من ثلاث الى أربع درجات وذلك بسبب تقدم كتلة حارة لكنها أقل من سابقتها.

وتابع : متوقع أن تكون الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة في النهار حارة في النهار معتدلة فجرا. وأضاف : يطيب الليل ويناسب الكشتات في البر والاستراحات ليلا .

انحسار حالة مدار 22

بدوره توقع أستاذ المناخ سابقا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، تراجع حالة مدار 22 المطرية الصيفية جغرافياً اليوم الجمعة.

وقال المسند: حالة مدار 22 المطرية الصيفية تتراجع جغرافياً، واليوم متوقع أمطار متفرقة على أجزاء من جازان وعسير والباحة.

وتابع : لا يوجد مؤشر على انخفاض محسوس وكبير بدرجة الحرارة خلال 10 أيام قادمة سيما ونحن نعيش في فترة وعكات سهيل وعادة لا تتحسن الأجواء بشكل مريح إلا بُعيد منتصف سبتمبر.