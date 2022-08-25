توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني تراجع درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الأول.

تراجع درجات الحرارة

وقال الحصيني: حسب المراصد متوقع – إن شاء الله – وتزامنا مع بداية العام الدراسي الفصل الأول أن يخف الحر في النهار ويتلطف في الليل على معظم السعودية بفارق في درجات الحرارة عن الأيام التي سبقتها من ثلاث الى أربع درجات وذلك بسبب تقدم كتلة حارة لكنها أقل من سابقتها.

وتابع : متوقع أن تكون الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة في النهار حارة في النهار معتدلة فجرا. وأضاف : يطيب الليل ويناسب الكشتات في البر والاستراحات ليلا .

أمطار متفاوتة

وتوقع الحصيني أمطارًا متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة لغزيرة وسيول على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير ومكة والربع الخالي وغرب الوسطى وجنوب منطقة المدينة وأجزاء من عُمان واليمن تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار ورياح هابطة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع.